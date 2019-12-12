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Рязанец незаконно ловил рыбу в заповедном месте Пры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские патрулировали реку в районе поселка Лесохим. Во время очередного рейда они заметили мужчину с сетями.
«Ловля рыбы сетями запрещена, — напомнили в пресс-службе. — Тем более, что этот отрезок реки Пра расположен в заповедной зоне, где любое вмешательство в биосферу запрещено».
Браконьером оказался 55-летний рязанец. У него изъяли сети.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Ему грозит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей штрафа либо до двух лет лишения свободы.
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