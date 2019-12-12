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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанец на «восьмерке» спровоцировал аварию на Северной окружной и сбежал. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла вечером в среду, 11 ноября. «ВАЗ-2108» ехал в сторону улицы Солнечной и
После ДТП водитель «восьмерки» скрылся.
41-летний рязанец, управлявший Hyundai, обращался за помощью к медикам.
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