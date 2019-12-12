RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы могут наблюдать за событиями «Новогодней столицы» онлайн. За мероприятиями можно следить с помощью проекта «
Камеры покажут «Оливье шоу», «Гастрономического фестиваль пряников и безалкогольного глинтвейна «ГлинтФест», цирковой «Балагана», «Хоккей в валенках», «Ночные зимние гонки», «Зимний день ВДВ», «Новогоднюю деревню» и не только.
Камеры работают на сайте в разделе «Новогодняя столица», а в описании каждой камеры на выбранной локации есть афиша мероприятий с датой и временем начала всех действий.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Стала известна дата открытия Дворца Торжеств в Рязани
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.