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22:17, 12 декабря 2019 295
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Рязанцев вновь предупредили об опасной погоде 1

Рязанцев вновь предупредили об опасной погоде

Фото: Pixabay.com

Вечером в четверг, 12 декабря, рязанское ГУ МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение. Ночью, утром и в первой половине пятницы, 13 декабря, в регионе ожидают сильный туман и гололедицу.

Местами видимость составит 200-500 метров.


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