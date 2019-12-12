Рязанцев вновь предупредили об опасной погоде

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Фото: Pixabay.com
Вечером в четверг, 12 декабря, рязанское ГУ МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение. Ночью, утром и в первой половине пятницы, 13 декабря, в регионе ожидают сильный туман и гололедицу.
Местами видимость составит 200-500 метров.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.