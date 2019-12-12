Рязанцам предложили за деньги сдать незаконное оружие

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Росгвардия предложила рязанцам за деньги сдать незаконное оружие и взрывчатые вещества.
Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Дмитрий Громада напомнил, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. За добровольную сдачу эту ответственность снимают, а также выплачивают компенсацию:
Желающим сдать оружие нужно обратиться в ближайшее отделение лицензионно-разрешительной работы с паспортом. Эта программа будет действовать и в следующем году.
В этому году за десять добровольно сданных единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 40 патронов рязанцы получили более 27 тысяч рублей.
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