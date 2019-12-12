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9:45, 12 декабря 2019 146
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Рязанцам предложили за деньги сдать незаконное оружие

Рязанцам предложили за деньги сдать незаконное оружие

Росгвардия предложила рязанцам за деньги сдать незаконное оружие и взрывчатые вещества.

Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Дмитрий Громада напомнил, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. За добровольную сдачу эту ответственность снимают, а также выплачивают компенсацию:

  • пистолет, револьвер — 5 000 рублей;
  • винтовка, карабин — 7 000 рублей;
  • автомат, пулемет, гранатомет — 10 000 рублей;
  • переносной зенитный ракетный комплекс — 15 000 рублей;
  • охотничье и спортивное огнестрельное оружие — 3 000 рублей;
  • огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 1 000 рублей;
  • охотничье и спортивное пневматическое оружие — 500 рублей;
  • гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 миллиметров, ракеты, бомбы — 3 000 рублей;
  • выстрелы и снаряды калибром 45 миллиметров и менее — 500 рублей;
  • патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 штуку- 20 рублей;
  • взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3 000 рублей;
  • взрывчатое вещество (за 1 грамм) — 30 рублей;
  • порох — 0,5 рублей;
  • средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за 1 штука, огнепроводные и электропроводные шнуры — за 1 м) — 1 рублей;
  • боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 рубля;
  • огнестрельное оружие ограниченного поражения — 1 000 рублей;
  • газовое оружие — 1 000 рублей;
  • капсюль-воспламенитель, за 1 штуку — 2 рубля.

Желающим сдать оружие нужно обратиться в ближайшее отделение лицензионно-разрешительной работы с паспортом. Эта программа будет действовать и в следующем году.

В этому году за десять добровольно сданных единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 40 патронов рязанцы получили более 27 тысяч рублей.


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