Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:58, 12 декабря 2019 275
 0    0

Рязанцам предложили утилизировать старые мобильные телефоны

Рязанцам предложили утилизировать старые мобильные телефоны

Рязанцам предложили утилизировать старые мобильные телефоны в рамках соцпроекта «Переплавка».

Сообщается, что устройства отправятся на челябинский завод «Мегаполисресурс», занимающийся переработкой мобильной электроники и батареек.

Ненужные аппараты можно сдать в восьми салонах связи Tele2:

  • улица Гоголя, дом №42;
  • улица Кольцова, дом №1;
  • Московское шоссе, дом №21;
  • улица Октябрьская, дом №33;
  • Первомайский проспект, дом №34;
  • Первомайский проспект, дом №64;
  • Первомайский проспект, дом №70, корпус 1;
  • Улица Станкозаводская, дом №31.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 620
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 783
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 532
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 5 481
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 3 252
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум