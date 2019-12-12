Рязань вошла в число лидеров рейтинга быстрорастущих городов России-2019

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Рязань попала в рейтинг быстрорастущих городов России-2019. Об этом
Исследование провела аналитическая группа РБК и «Первая экспедиционная компания». В рейтинг попали 37 городов с населением не выше 500 тысяч человек.
Лидером стал Краснодар с 60,3 балла, за ним следуют Рязань (52,9 балла) и Москва (52,0 балла). В топ-5 рейтинга также попали Санкт-Петербург (50,8 балла) и Казань (50,7 балла).
Отмечается, что для оценки использовали 33 критерия, которые объединили в девять групп: демография, занятость и заработная плата, предпринимательская активность, потребительская активность, образование, здравоохранение, строительство, преступность и привлекательность города для ведения бизнеса.
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