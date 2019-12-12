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С 31 декабря, рядом с Лесопарком запретят парковаться, сообщили на
На Окском проезде ограничения коснуться одной стороны дороги на участке от улицы Свободы до дома №2а. Кроме того, на улице Свободы запретят стоянку с двух сторон дороги на участке от Окского проезда до улицы Затинной.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.