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10:39, 12 декабря 2019 84
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Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Фото: Pixabay.com

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi. Антивирусная компания ESET провела исследование привычек пользователей сети и призвала соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников, и использовать антивирусы, передает РИА Новости.

Как оказалось, 74% пользователей подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах и 34% — в аэропортах. Две трети участников исследования используют бесплатный Wi-Fi для переписки в соцсетях, 43% читают новости, четверть проверяет почту, а каждый десятый опрошенный заходит в банковские приложения.

В ESET предупредили, что злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях и платежную информацию. Кроме того, преступники могут создавать поддельные точки доступа.


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