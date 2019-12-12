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Фото: Pixabay.com
Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi. Антивирусная компания ESET провела
Как оказалось, 74% пользователей подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах и 34% — в аэропортах. Две трети участников исследования используют бесплатный Wi-Fi для переписки в соцсетях, 43% читают новости, четверть проверяет почту, а каждый десятый опрошенный заходит в банковские приложения.
В ESET предупредили, что злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях и платежную информацию. Кроме того, преступники могут создавать поддельные точки доступа.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.