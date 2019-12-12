После ссоры с супругой пьяный рязанец повредил уличный столб и чужую машину

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Фото: Pixabay.com
После ссоры с супругой житель Новомичуринска повредил уличный столб и чужую машину,
В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что утром обнаружила повреждения на своем автомобиле, припаркованным у дома.
Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что к повреждению машины причастен 43-летний житель Новомичуринска. Злоумышленника разыскали и задержали.
Выяснилось, что мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруга не пустила его в квартиру, тогда злоумышленник повредил уличный столб, а затем автомобиль жены.
Ущерб оценивается в десять тысяч рублей.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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