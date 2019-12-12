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18:26, 12 декабря 2019 240
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Николай Любимов вручил паспорта лучшим рязанским школьникам

Николай Любимов вручил паспорта лучшим рязанским школьникам

Фото: Правительство Рязанской области

В четверг, 12 декабря, в день Конституции губернатор Николай Любимов вручил паспорта лучшим рязанским школьникам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По традиции в рамках акции «Мы — граждане России!» — документы получили отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований.

В этом году это 46 школьников из всех районов области. По словам губернатора, перед школьнимками стоит не простая задача — внести свой вклад в позитивные изменения в стране.


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