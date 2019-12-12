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Мошенник похитил с банковской карты рязанки более миллиона рублей,
Известно, что 28-летней девушке позвонил незнакомец. Он представился работником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги.
Мужчина попросил следовать указаниям, чтобы обезопасить сбережения. Рязанка выполнила их, а позже выяснила, что перевела 1 миллион 200 тысяч рублей на счет злоумышленника, который тот тут же обнулил.
Личность мошенника устанавливается.
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