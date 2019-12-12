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Михайловец может лишиться водительских «прав» из-за психического расстройства, об этом пишет
Установлено, что мужчина состоял на учете у врача психиатра с диагнозом «Органическое бредовое расстройство». Также известно, что у него были водительские «права». Выяснилось, что с таким заболеванием нельзя управлять автомобилем.
В связи с этим в районный суд Рязанской области направлено административное исковое заявление о лишении водительских «прав» рязанца.
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