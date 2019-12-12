Из-за аномального тепла под Воронежем зацвели пролески

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В середине декабря под Воронежем зацвели пролески. Синие цветки появились из-за аномального тепла, пишет «
Растения сбились с биологического ритма из-за резкого перехода на тепло после нескольких морозных дней. Цветы приняли оттепель за приход весны.
По данным синоптиков, аномальное тепло может сохраниться до Нового года.
Фото Елены Федяшевой
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