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18:13, 12 декабря 2019 76
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Губернатор Иркутской области ушел в отставку

Губернатор Иркутской области ушел в отставку

Фото: Kremlin.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку. Указ об увольнении чиновника в ближайшее время подпишет президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По данным источника, Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию сегодня, 12 декабря.

Отмечается, что врио губернатора Иркутской области будет назначен советник президента Анатолий Серышев. Ранее Серышев занимал должность замдиректора Федеральной таможенной службы, а до этого — возглавлял УФСБ по Республике Карелия.

Сергей Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года.


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