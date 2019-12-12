Госдума приняла закон о повышении МРОТ

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Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении,
Речь идет о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей. Такие параметры уже заложены в федеральный бюджет 2020 года. По сравнению с текущим уровнем минимальная зарплата вырастет на 850 рублей, или 7,5%.
Отмечается, что принятие закона обеспечит повышение заработной платы более трех миллионов работников. Половина этих людей трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, говорится в сообщении.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.