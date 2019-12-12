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15:52, 12 декабря 2019 348
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Главную площадь Рязани перекроют более чем на сутки

Главную площадь Рязани перекроют более чем на сутки

В субботу, 14 декабря, главную площадь Рязани перекроют более чем на сутки. На площади Ленина устроят спортивный праздник «Катай, Рязань», сообщил сайт мэрии.

С 00:00 14 декабря до 10:00 15 декабря перекроют движение на участках

  • по улице Горького от пересечения с улицей Право-Лыбелской до пересечения с улицей Соборной,
  • по Краснорядской улице от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского,
  • по Соборной улице от пересечения с улицей Ленина до площади Ленина.

Напомним, площадь Ленина планируют перекрывать несколько раз.


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