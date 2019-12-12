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В субботу, 14 декабря, главную площадь Рязани перекроют более чем на сутки. На площади Ленина устроят спортивный праздник «Катай, Рязань»,
С 00:00 14 декабря до 10:00 15 декабря перекроют движение на участках
Напомним, площадь Ленина планируют перекрывать
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.