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13:42, 12 декабря 2019 82
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Аналитики рассказали, сколько воронежцы потратят на новогодние подарки

Аналитики рассказали, сколько воронежцы потратят на новогодние подарки

Аналитики сервиса Superjob рассказали, сколько готовы потратить на подарки друзьям и близким воронежцы и жители других крупных городов. Данные опубликовали в четверг, 11 декабря. Аналитики опросили по 1,5 тысяч человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче — из миллионников, и назвали среднюю сумму по каждому городу.

Средний бюджет на подарки в этом году составит 13,5 тысяч рублей. При этом женщины планируют потратить 11,2 тысяч рублей, а мужчины больше — 15,6 тысяч рублей. Воронежцы собираются уложиться в сумму от 13,3 тысяч до 14,4 тысяч рублей, также как и жители Ростова-на-Дону, Омска, Перми, Челябинска и Новосибирска. Меньше других готовы потратить на подарки жители Вологограда и Казани -в среднем по 10 тысяч рублей. Самые дорогие подарки вручат в Москве — там праздничный «бюджет» составит около 16,5 тысяч рублей.

Большинство опрошенных готовят подарки для членов семьи, таких 74%. 38% россиян купят презенты для возлюбленных, 24% - для друзей, 12% - для коллег. А вот каждый девятый из опрошенных не забудет и себя. И столько же участников опроса вообще не собираются покупать подарки.


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