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Фото: Kinopoisk.ru
А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Джуманджи: новый уровень» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» предлагает очередную новогоднюю историю с участием персонажей одноименного популярного телесериала. Фильм режиссера Джейка Кэздана «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение франшизы о загадочной игре, затягивающей всех в свой виртуальный мир. Триллер «Курьер» режиссера Закари Адлера с Ольгой Куриленко в главной роли рассказывает о таинственной девушке на черном мотоцикле, лихо разъезжающей по ночному Лондону, тайну которой не знает никто. Анимационный фильм «Тайна Мосли» погружает в мир далекого прошлого, когда по Земле бродили удивительные животные Торифанты.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.