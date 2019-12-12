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17:05, 12 декабря 2019 281
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А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Джуманджи: новый уровень» и другие новинки

А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Джуманджи: новый уровень» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Джуманджи: новый уровень» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» предлагает очередную новогоднюю историю с участием персонажей одноименного популярного телесериала. Фильм режиссера Джейка Кэздана «Джуманджи: Новый уровень» — продолжение франшизы о загадочной игре, затягивающей всех в свой виртуальный мир. Триллер «Курьер» режиссера Закари Адлера с Ольгой Куриленко в главной роли рассказывает о таинственной девушке на черном мотоцикле, лихо разъезжающей по ночному Лондону, тайну которой не знает никто. Анимационный фильм «Тайна Мосли» погружает в мир далекого прошлого, когда по Земле бродили удивительные животные Торифанты.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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2 недели назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

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