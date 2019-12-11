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13:31, 11 декабря 2019 158

«Зеленый сад» разыграет в Instagram нарядную новогоднюю елку

«Зеленый сад» разыграет в Instagram нарядную новогоднюю елку

Накануне Нового года Группа компаний «Зеленый сад» проведет очередной розыгрыш приза среди своих подписчиков в соцсетях.

На этот раз рязанцы смогут выиграть в Instagram нарядную елку. Для участия в розыгрыше новогоднего приза необходимо соблюсти простые правила:

  • нужно уже быть или стать подписчиком @zelenysad62;
  • в комментариях (их количество не ограничено) нужно отметить подругу или друга;
  • сделать репост поста в сториз и отметить @zelenysad62.

Итоги розыгрыша подведут 18 декабря. Приз уже ждет своего будущего обладателя в офисе ГК «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе.

Напомним, всем, кто приобретет до 31 декабря 2019 года квартиру в жилом квартале «Еврокласс» в Кальном, Группа компаний «Зеленый сад» дарит на выбор кладовку или отделку «White Box».

Купившие квартиры в ноябре уже участвовали в розыгрыше приза — быстрого ремонта «RENT». Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова. Второй этап — для всех, кто купит квартиру в ЖК «Еврокласс» в декабре — состоится 9 января 2020 года.

Узнать подробности акции, а также получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77, официальный сайт.


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