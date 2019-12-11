«Зеленый сад» разыграет в Instagram нарядную новогоднюю елку

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Накануне Нового года Группа компаний «Зеленый сад» проведет очередной розыгрыш приза среди своих подписчиков в соцсетях.
На этот раз рязанцы смогут выиграть в Instagram нарядную елку. Для участия в розыгрыше новогоднего приза необходимо соблюсти простые правила:
Итоги розыгрыша подведут 18 декабря. Приз уже ждет своего будущего обладателя в офисе ГК «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе.
Напомним, всем, кто приобретет до 31 декабря 2019 года квартиру
Купившие квартиры в ноябре уже участвовали в розыгрыше приза — быстрого ремонта «RENT». Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова. Второй этап — для всех, кто купит квартиру в ЖК «Еврокласс» в декабре — состоится 9 января 2020 года.
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