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9:50, 11 декабря 2019 206
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За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук

За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук

За неделю, с 3 по 9 декабря, в Рязанской области на 2,3% подорожал картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • крупу гречневую-ядрицу — на 3,0%;
  • лук репчатый — на 2,6%;
  • яйцо куриное — на 2,5%;
  • картофель — на 2,3%;
  • капусту белокочанную — на 1,0%;
  • вермишель — на 0,7%;
  • чай — на 0,2%;
  • масло подсолнечное — на 0,1%.

Подешевели за это время:

  • пшено — на 3,5%;
  • свинина — на 2,3%;
  • сахар-песок — на 2,2%;
  • яблоки — на 1,3%;
  • мука пшеничная — на 0,5%;
  • морковь — на 0,4%;
  • мясо кур — на 0,3%;
  • молоко — на 0,1%.

Цены на говядину, баранину, рыбу мороженую, масло сливочное, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рис не изменились.


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