За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук

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За неделю, с 3 по 9 декабря, в Рязанской области на 2,3% подорожал картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
Подешевели за это время:
Цены на говядину, баранину, рыбу мороженую, масло сливочное, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рис не изменились.
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