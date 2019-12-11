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14:12, 11 декабря 2019 79
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Воронежского судебного пристава осудили за служебный подлог

Воронежского судебного пристава осудили за служебный подлог

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Воронежского судебного пристава-исполнителя осудили за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в конце 2018 года 43-летняя женщина для улучшения показателей составила акт об отсутствии имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание. После этого она окончила производство и вернула исполнительный лист взыскателю. При этом дома у должника есть многочисленное имущество.

На женщину завели дело по части 1 статьи 285 и части 1 статьи 292 УК. Пристав признала вину. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Отмечается, что женщина уволилась.


© RZN.info

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