Воронежского судебного пристава осудили за служебный подлог

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Воронежского судебного пристава-исполнителя осудили за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Об этом
Суд установил, что в конце 2018 года 43-летняя женщина для улучшения показателей составила акт об отсутствии имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание. После этого она окончила производство и вернула исполнительный лист взыскателю. При этом дома у должника есть многочисленное имущество.
На женщину завели дело по части 1 статьи 285 и части 1 статьи 292 УК. Пристав признала вину. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Отмечается, что женщина уволилась.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.