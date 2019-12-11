Воронежская гимнастка снялась в рекламе чемпионата Европы в Париже

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Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова снялась в рекламе чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже в 2020 году. Об этом пишут «Вести Воронеж».
На видео девушка в пышном платье выполнила гимнастические трюки на брусьях, установленных на площади Трокадеро возле Эйфелевой башни.
«Во время съемок было очень холодно, примерно +10. Я стерла себе все руки, потому что пришлось делать 30 подходов в день, чтобы выступить на камеру», — призналась спортсменка.
По словам Мельниковой, в рекламе вместе с ней снялись несколько французских гимнасток.
Полная версия рекламной кампании появится позже.
Фото со страницы
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