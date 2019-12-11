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17:32, 11 декабря 2019 74
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Власти объяснили, зачем сняли игрушки с елки на площади под Воронежем

Власти объяснили, зачем сняли игрушки с елки на площади под Воронежем

Фото: Pixabay.com

Власти объяснили РИА Новости, зачем сняли игрушки с елки на площади города Семилуки под Воронежем. И.о. мэра Сергей Жеребцов считает, что прохожие могут уронить украшения.

Во вторник, 10 декабря, в Telegram-каналах появился ролик, на котором видно, как мужчина и три женщины снимали шары со стоящей на площади елки и складывали их в пакеты. По данным каналов, действие происходило в городе Семилуки.

Жеребцов уточнил, что с пятницы, 6 декабря, у елки дежурит пост охраны.

«Так как ограждение еще не было установлено, силами охраны, работников детского дома творчества и городского предприятия вокруг елки на уровне роста снимали игрушки. И они ночевали у нас во дворце творчества тут же на площади, чтобы обеспечить сохранность (игрушек)», — добавил он.

По словам Жеребцова, на следующее утро елку огородили, игрушки повесили на место.


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