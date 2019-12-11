Власти объяснили, зачем сняли игрушки с елки на площади под Воронежем

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Фото: Pixabay.com
Власти объяснили
Во вторник, 10 декабря, в Telegram-каналах появился ролик, на котором видно, как мужчина и три женщины снимали шары со стоящей на площади елки и складывали их в пакеты. По данным каналов, действие происходило в городе Семилуки.
Жеребцов уточнил, что с пятницы, 6 декабря, у елки дежурит пост охраны.
«Так как ограждение еще не было установлено, силами охраны, работников детского дома творчества и городского предприятия вокруг елки на уровне роста снимали игрушки. И они ночевали у нас во дворце творчества тут же на площади, чтобы обеспечить сохранность (игрушек)», — добавил он.
По словам Жеребцова, на следующее утро елку огородили, игрушки повесили на место.
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