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13:04, 11 декабря 2019 204

Vellcom group рассказал рязанцам о преимуществах квартир с террасами

Vellcom group рассказал рязанцам о преимуществах квартир с террасами

Холдинг Vellcom group рассказал рязанцам о преимуществах квартир с террасами.

Представители застройщика напомнили, что первоначально дома с террасами — изобретения архитекторов для жителей южных широт, они были распространены в Греции, Испании, Италии и в других южноевропейских государствах.

«Позже террасы стали появляться не только в малоэтажных проектах, но и в многоэтажных домах в США, и во многих странах Европы, даже в Северной Европе, которая не отличается особенно ласковым климатом», — отметили в холдинге.

По словам представителей Vellcom group, террасы Vellcom DOMов отличаются не только красотой, но и высокой прочностью и качеством материалов.

«Вы можете не переживать и только наслаждаться пространством террасы в любое время года. Просторная терраса позволяет создать личное зеленое пространство прямо посреди города. В домах от Vellcom group электричество, подведенное заранее, на этапе строительства, обязательно, так как оно понадобится для освещения террасы», — говорится в сообщении.

Рязанцам посоветовали: выбирая квартиру с террасой, стоит учитывать, на какую сторону света она обращена, от этого во многом зависит ее обустройство и использование.

«Так, терраса, смотрящая на север — теплая, комфортная и без яркого солнечного света. Смотрящая на юг лучше подойдет для романтических ужинов и вечеринок с барбекю. Терраса, которая смотрит на восток, понравится жаворонкам — там можно встречать рассветы. Западная терраса, скорее всего, порадует сов — они не прочь полюбоваться живописными закатами», — пояснили в холдинге.

Выбрать квартиру с террасой помогут специалисты в отделе продаж Vellcom group. Телефон: 300-707, адрес: Рязань, 2 Линия, дом 9.


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