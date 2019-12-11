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16:35, 11 декабря 2019 49
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В заксобрании Владимирской области провели круглый стол, посвященный 75-летию Победы

В заксобрании Владимирской области провели круглый стол, посвященный 75-летию Победы

В заксобрании Владимирской области провели круглый стол, посвященный теме «Великая Победа: наследие и наследники». Участниками встречи стали представители органов власти, духовенства, члены общественной палаты, молодежной думы, других общественных организаций.

Модераторами круглого стола выступили вице-спикер ЗС Роман Кавинов и председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Сергей Бирюков.

Присутствующим рассказали о государственной системе мер соцподдержки ветеранов и новом законе «о детях войны», а также напомнили о том, что законотворческая деятельность в настоящее время охватывает три направления:

  • обеспечить достойные условия живущим ветеранов;
  • увековечить память погибших;
  • сохранить чистоту памяти о войне и передать ее следующим поколениям.

На встрече обсудили в том числе вопросы воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к отечественной истории. Участники круглого стола поделились наиболее интересными практиками.

Например, представительница Коврова Елена Демьянова рассказала о том, что делается для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях в Городе воинской славы. Она проинформировала о ходе строительства музея «Ковров — Город воинской славы». В следующем году его планируют сдать, а в 2021 открыть экспозиции.

Елена Демьянова также поделилась опытом одного из школьных музеев под названием «Бухенвальдский набат». Все началось с переписки учеников с бывшими узниками концлагерей и вылилось в уникальную экспозицию.

Надежда Яковлева и Максим Быстров представили патриотические проекты молодежной думы. Рассказали о работе проекта «Знаю. Помню. Дорожу» — в его рамках на владимирской школе №2 появилось граффити с портретом Героя Советского Союза летчика-испытателя Ивана Жукова.

Члены молодежной думы при заксобрании также призвали всех присутствующих по мере возможностей популяризировать всероссийские викторины по отечественной истории и истории Великой Отечественной войны.

Член общественной палаты и председатель общественной организации «Союз Чернобыль» Юрий Чайковский рассказал, что написал книгу воспоминаний о своем отце-фронтовике. Он предложил издать целый сборник, куда вошли бы рассказы детей и внуков ветеранов.


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