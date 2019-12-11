В воронежской школе обрушился потолок

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В коридоры школы №18 в Воронеже обрушился потолок. Фото опубликовано в группе «
Потолочные плитки упали в коридоре рядом со входом в один из классов.
Как рассказали в мэрии, в здании упали несколько элементов потолка «армстронг» — плитки и их крепления, сообщил портал «
Никто не пострадал. В администрации добавили, что потолок восстановят в ближайшее время.
«Крепление дополнительно проверили во избежание повторения подобного», — сказали в администрации города.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.