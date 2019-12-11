В Воронежской области пропал 46-летний мужчина

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В Россоши начали поиски 46-летнего Андрея Чижко. Родственники потеряли с ним связь 30 ноября. Об этом
Рост пропавшего — 170 сантиметров. У Андрея Чижко худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был в темно-синей куртке, черных штанах, черных ботинках и темно-серой кепке. Россошанец может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Чижко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.