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13:45, 11 декабря 2019 62
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В Воронежской области пропал 46-летний мужчина

В Воронежской области пропал 46-летний мужчина

В Россоши начали поиски 46-летнего Андрея Чижко. Родственники потеряли с ним связь 30 ноября. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 11 декабря.

Рост пропавшего — 170 сантиметров. У Андрея Чижко худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был в темно-синей куртке, черных штанах, черных ботинках и темно-серой кепке. Россошанец может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Чижко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.


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