В Воронеже «Тойота» врезалась в палатку

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Во вторник, 10 декабря, в Воронеже на улице Куйбышева у дома №23 Toyota врезалась в киоск быстрого питания. Об этом сообщила
50-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.
Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС установили, что мужчина управлял машиной с просроченными «правами». Кроме того, он отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Иномарку отвезли на штрафстоянку.
По данному факту полиция начала проверку.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.