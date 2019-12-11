В Турлатове «Киа» врезалась в бетонный блок, пострадал младенец

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 10 декабря, в Турлатове произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 23:20 26-летняя жительница Саратова на Kia Sportage не справилась с управлением и врезалась в бетонный блок, находящийся около дома №9 на улице Новой.
В результате легкие травмы получила трехмесячная девочка, ее доставили в больницу. Ребенка перевозили в специальном кресле.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.