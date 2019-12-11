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Фото: Pixabay.com
В среду, 11 декабря, в Сараях наряжавшая елку автовышка задела «одиннадцатую». Об этом
«ГАЗ-3307» возвращался с центральной площади, где елку наряжали гирляндами. Автовышка «притерла» легковую машину. Та получила незначительные повреждения.
Водители не пострадали.
Напомним, в Сараях елка
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.