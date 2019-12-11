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18:15, 11 декабря 2019 147
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В Сараях наряжавшая елку автовышка задела «одиннадцатую»

В Сараях наряжавшая елку автовышка задела «одиннадцатую»

Фото: Pixabay.com

В среду, 11 декабря, в Сараях наряжавшая елку автовышка задела «одиннадцатую». Об этом сообщило издательство «Пресса».

«ГАЗ-3307» возвращался с центральной площади, где елку наряжали гирляндами. Автовышка «притерла» легковую машину. Та получила незначительные повреждения.

Водители не пострадали.

Напомним, в Сараях елка застряла по пути на главную площадь. Из-за этого казуса дерево везли два дня.


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