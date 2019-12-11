В Рязани сиротам и детям из бедных семей начали выдавать бесплатные подарки

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани сиротам и детям из малообеспеченных и многодетных семей начали выдавать бесплатные подарки. Об этом сообщили в
Сладости получат дети в возрасте от 2 до 14 лет. Всего мэрия закупила 1 793 новогодних подарка.
Всего наборы к Новому году
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.