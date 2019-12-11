Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:18, 11 декабря 2019 77
 0    0

В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду

Утром в среду, 11 декабря, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминситрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет в Солотче:

  • улица Дунай;
  • улица Казанская;
  • улица Владимирская;
  • улица Порядок, дома с 83 по 104.

В 16:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Вокзальная, дом 38;
  • Проезд Гоголя, дом 7.

До 17:00 воды не будет:

  • Куйбышевское шоссе, дома с 21 по 31 (организации), дом 23 (жилой дом);
  • улица 3-и Бутырки, дом 3 корпус 2.

В 18:00 подачу воды возобновят по следующим адресам:

  • улица Железнодорожная, дома 60, 60-а;
  • улица Гагарина, дома 9, 11, 29;
  • улица Семашко, дома 5, 3 с корпусами.

До окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Молодцова, дома 4 корпус 1, 6 корпус 1, дома 8, 10;
  • улица Дачная, дома 2, 3, 5, с 1 по 19 (частный сектор);
  • улица Луковская, дома с 1 по 41 (частный сектор).

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 366
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 604
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 338
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 4 965
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 3 060
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Форум