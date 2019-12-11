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В Рязани крановщик в среднем зарабатывает 44 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob.
Специалисты проанализировали зарплаты машинистов крана в крупных городах.
Так, в Москве крановщик зарабатывает 65 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 60 тысяч. Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 42 тысяч рублей в месяц, Туле — 45 тысяч, в Липецке и Тамбове — по 39 тысяч рублей в месяц.
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