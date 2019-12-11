В Рязани ищут наследников пустующей квартиры

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Горадминистрация ищет наследников квартиры в Рязани. Извещение о розыске родственников Антоновой Галины Николаевны, умершей 1 января 2019 года, официально опубликовали в среду, 11 декабря.
Если претенденты на квартиру № 2 в доме №½ на улице Чайкиной не найдутся, то имущество станет муниципальным.
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №12.Телефон: 27-49-31.
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