В России запустят портал с документами Великой Отечественной

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Фото: Pixabay.com
В мае в России запустят портал с документами времен Великой Отечественной войны. По словам председателя общественного совета главного архивного управления Москвы Елены Малышевой, бумаги откроют «новые факты преступлений нацистов против мирного населения». В качестве примера она привела торговлю в Литве детьми, которых вывезли из Смоленской области, передает
Проект «Без срока давности» расскажет о военных преступлениях и подвиге гражданского населения. В течение года для нового портала рассекретили 623 документа.
Как уточнила Малышева, в рамках проекта в Новгородской области нашли место массового захоронения примерно 2,6 тысячи мирных жителей. Уже эксгумировали 542 скелета, в том числе 52 — детских. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Геноцид» в отношении 19 уроженцев Латвии.
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