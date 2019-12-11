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20:01, 11 декабря 2019 152
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В России запустят портал с документами Великой Отечественной

В России запустят портал с документами Великой Отечественной

Фото: Pixabay.com

В мае в России запустят портал с документами времен Великой Отечественной войны. По словам председателя общественного совета главного архивного управления Москвы Елены Малышевой, бумаги откроют «новые факты преступлений нацистов против мирного населения». В качестве примера она привела торговлю в Литве детьми, которых вывезли из Смоленской области, передает РИА Новости.

Проект «Без срока давности» расскажет о военных преступлениях и подвиге гражданского населения. В течение года для нового портала рассекретили 623 документа.

Как уточнила Малышева, в рамках проекта в Новгородской области нашли место массового захоронения примерно 2,6 тысячи мирных жителей. Уже эксгумировали 542 скелета, в том числе 52 — детских. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Геноцид» в отношении 19 уроженцев Латвии.


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