В Приокском начали сносить бывшее здание детсада ради новой многоэтажки

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В Приокском начали сносить бывшее здание детсада №40 На его месте планируют построить
Детсад находился в доме №4-а на улице Октябрьской. Еще осенью там располагалось швейное предприятие.
Ранее владелец участка ОАО «Тяжпрессмаш» выиграл суд у гордумы по признанию недействующим Генплана и правил землепользования и застройки на участке. Застройщик добился того, чтобы участок площадью 1 849 квадратных метров не находился одновременно в двух функциональных зонах: зоны многоэтажной застройки (5-12 этажей) и общественно-жилой.
Согласно кадастровой карте, территория предназначена для строительства 70-ти квартирного жилого дома.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.