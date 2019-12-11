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15:13, 11 декабря 2019 654
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В Приокском начали сносить бывшее здание детсада ради новой многоэтажки

В Приокском начали сносить бывшее здание детсада ради новой многоэтажки

В Приокском начали сносить бывшее здание детсада №40 На его месте планируют построить многоэтажку.

Детсад находился в доме №4-а на улице Октябрьской. Еще осенью там располагалось швейное предприятие.

Ранее владелец участка ОАО «Тяжпрессмаш» выиграл суд у гордумы по признанию недействующим Генплана и правил землепользования и застройки на участке. Застройщик добился того, чтобы участок площадью 1 849 квадратных метров не находился одновременно в двух функциональных зонах: зоны многоэтажной застройки (5-12 этажей) и общественно-жилой.

Согласно кадастровой карте, территория предназначена для строительства 70-ти квартирного жилого дома.

Фото Риммы Русь


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