В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка

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Фото: Pixabay.com
В подмосковном Наро-Фоинске стоматолога обвинили в гибели ребенка после некачественного лечения зуба. По статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» врачу грозит до трех лет колонии, передает
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству, что этот случай произошел в августе 2016 года. Врач-хирург детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники вскрыла полость зуба девочки, некачественно обработала канал и оставила его открытым. В организм ребенка попала инфекция, через неделю после визита к стоматологу пациентка умерла.
СК завершил расследование и направил уголовное дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.
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