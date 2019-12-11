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10:45, 11 декабря 2019 273
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В Окском заповеднике нашли более 200 бобровых хаток

В Окском заповеднике нашли более 200 бобровых хаток

В Окском заповеднике нашли 216 хаток речного бобра, сообщили в пресс-службе заповедника.

Завершился ежегодный осенний учет численности речного бобра. Всего обнаружено 216 поселений, говорится в сообщении. Отмечается, что это на 7% больше, чем в прошлом году.

«В этом году на водоемах установился крепкий прозрачный лед, поэтому поиски проходили легче», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Специалисты обследовали около двухсот водоемов в поймах рек Пра и Ока. Несмотря на два засушливых года подряд, бобровая популяция продолжает расти.


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