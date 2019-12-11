В Окском заповеднике нашли более 200 бобровых хаток

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В Окском заповеднике нашли 216 хаток речного бобра,
Завершился ежегодный осенний учет численности речного бобра. Всего обнаружено 216 поселений, говорится в сообщении. Отмечается, что это на 7% больше, чем в прошлом году.
«В этом году на водоемах установился крепкий прозрачный лед, поэтому поиски проходили легче», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Специалисты обследовали около двухсот водоемов в поймах рек Пра и Ока. Несмотря на два засушливых года подряд, бобровая популяция продолжает расти.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.