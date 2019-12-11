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Фото: Издательство «Пресса»
В Новомичуринске «одиннадцатая» врезалась в забор и сгорела, пишет ИД «Пресса».
Авария произошла в воскресенье, 8 декабря. Очевидцы отмечают, что водитель «Жигули» не справился с управлением и врезался в ограждение.
Кроме того, от удара переднее стекло автомобиля лопнуло, мотор вспыхнул.
Легковушку потушили спасатели. Полиция проводит расследование.
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