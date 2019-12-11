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19:01, 11 декабря 2019 106
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В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы

В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы

Фото: Freeimages.com

В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волос. Это попало на видео. Его опубликовали во «ВКонтакте».

На ролике видно, что женщина таскает за волосы девочек из баскетбольной команды. Женщина также раздает подзатыльники и замахивается руками на подростков.

Радиостанции «Говорит Москва» представители спортшколы пояснили, что проводят проверку.


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