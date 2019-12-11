В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы

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Фото: Freeimages.com
В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волос. Это попало на видео. Его опубликовали во «ВКонтакте».
На ролике видно, что женщина таскает за волосы девочек из баскетбольной команды. Женщина также раздает подзатыльники и замахивается руками на подростков.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.