В четверг в Горроще отключат свет

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В четверг, 12 декабря, в Горроще отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.