RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Рязани столкнулись две легковушки. Фотографии в редакцию RZN.info прислала очевидец.
ДТП произошло на перекрестке Вознесенской и Радищева. Столкнулись Honda и Renault.
Движение затруднено от «Атрона» в сторону площади Мичурина.
Пострадавших нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани крановщик в среднем зарабатывает 44 тысячи рублей в месяц — исследование
|
cледующая новость →МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.