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В центре Рязани появился еще один арт-объект в рамках «Новогодней столицы». На улице Почтовой установили часы с символикой проекта.
На стенде с историческим фото разместили циферблат, центром которого стал логотип «Новогодней столицы». Часы окружают несколько снежинок.
Ранее на пешеходной улице появились другие часы. Они
Рядом есть другой арт-объект. Надпись «Рязань 2020» из пенопласта стала
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.