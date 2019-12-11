Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:07, 11 декабря 2019 365
 0    0

В центре Рязани появился еще один арт-объект в рамках «Новогодней столицы» -1

В центре Рязани появился еще один арт-объект в рамках «Новогодней столицы»

В центре Рязани появился еще один арт-объект в рамках «Новогодней столицы». На улице Почтовой установили часы с символикой проекта.

На стенде с историческим фото разместили циферблат, центром которого стал логотип «Новогодней столицы». Часы окружают несколько снежинок.

Ранее на пешеходной улице появились другие часы. Они отсчитывают время до наступления Нового года.

Рядом есть другой арт-объект. Надпись «Рязань 2020» из пенопласта стала разрушаться сразу же после появления.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 438
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 649
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 382
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 5 167
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 3 119
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Форум