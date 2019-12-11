В бюджете Воронежской области на 2020 год на соцподдержку заложили почти 18 млрд рублей

В бюджете Воронежской области на 2020 год на соцподдержку заложили почти 18 миллиардов рублей. Расходы на госпрограмму «Социальная поддержка граждан» в регионе вырастут по сравнению с 2019 годом почти на 2 миллиарда рублей Об этом рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Увеличение бюджетных ассигнований связано, в том числе, с установлением единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка и увеличением размера регионального маткапитала до 150 тысяч рублей.

«Социальное обеспечение входит в перечень защищенных статей расходов бюджета Воронежской области, поэтому средства на реализацию мероприятий в их рамках запланированы в главном финансовом документе региона в полном объеме, — подчеркнул Нетесов. — Средства федерального и областного бюджетов заложены на 55 видов различных социальных выплат — от предоставления денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан до различных форм поддержки малообеспеченных многодетных семей».

В частности, на подпрограмму «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2020 году планируют выделить 5,8 миллиарда рублей, что почти на 1,5 миллиарда больше, чем в текущем году. Деньги направят, в том числе, на финансовую поддержку семей при рождении детей (3,6 миллиарда рублей), обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (191,3 миллиона рублей). Объемы бюджетных ассигнований на предоставление санаторных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и для частичной оплаты путевок в загородные стационарные лагеря, открытые на территории области прогнозируются в 2020 году в сумме 240,5 миллиона рублей.

Как отметила председатель комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, увеличение бюджетных ассигнований в следующем году по социальным выплатам в сравнении с 2019 годом связано, в том числе, с установлением новых мер социальной поддержки.

«Это единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (в 2020 году на нее предусмотрено 424 млн рублей), увеличением размера регионального маткапитала до 150 тысяч рублей при рождении 3-го и последующих детей. Кроме того, на рост финансирования повлияла индексация размера выплат и рост численности получателей мер социальной поддержки», — рассказала Людмила Ипполитова.

Также в составе расходов на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление льгот на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2020 году в сумме 19,7 миллиона рублей.

На подпрограмму, в рамках которой запланировано развитие социального обслуживания населения и предоставления воронежцам мер социальной поддержки, предусмотрено 4,9 миллиарда рублей. В ней заложены бюджетные ассигнования, в том числе, на реализацию областной адресной программы капремонта учреждений социального обслуживания (290 миллионов рублей) и реализацию федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 276,3 миллиона рублей).

Кроме того, в бюджете предусмотрены также расходы на увеличение оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников учреждений социальной защиты. Это инспекторы, специалисты по социальной работе, психологи, педагоги, оказывающие услуги лицам старше 18 лет — всего более тысячи человек. В 2020 году средняя зарплата данных категорий работников составит почти 30 тысяч рублей, что в 1,6 раз выше уровня 2018 года.

Фото пресс-службы Воронежской облдумы