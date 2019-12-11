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11:01, 11 декабря 2019 367
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Стреляли и резали. В Рязани изувечили дворовую собаку 1

Стреляли и резали. В Рязани изувечили дворовую собаку

Неизвестные изувечили собаку, которая жила в рязанском дворе. Об этом написали пользователи соцсетей.

По словам автора поста, в какой-то момент животное пропало, а через несколько дней его обнаружили в таком состоянии.

«Вся в крови, на половине шеи шкуры нет, перебитая лапа. Заключение ветклиники: резаные раны по телу, дробь в задней лапе… У кого поднялась рука на такое невинное существо? В нее стреляли и резали!» — написала женщина.

Сейчас животному сделали операцию, ему предстоит реабилитация. Рязанцев попросили помочь в приобретении пеленок (60 на 90 см), мазей «Левомеколь» и «Ируксол» или «Ируксоветин».

Тех, кто может помочь, попросили писать или звонить по номеру +7 (920) 630-40-83 (Ольга).

Фото Ольги Кондрахиной


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