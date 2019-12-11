Стреляли и резали. В Рязани изувечили дворовую собаку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Неизвестные изувечили собаку, которая жила в рязанском дворе. Об этом написали пользователи соцсетей.
По словам автора поста, в какой-то момент животное пропало, а через несколько дней его обнаружили в таком состоянии.
«Вся в крови, на половине шеи шкуры нет, перебитая лапа. Заключение ветклиники: резаные раны по телу, дробь в задней лапе… У кого поднялась рука на такое невинное существо? В нее стреляли и резали!» — написала женщина.
Сейчас животному сделали операцию, ему предстоит реабилитация. Рязанцев попросили помочь в приобретении пеленок (60 на 90 см), мазей «Левомеколь» и «Ируксол» или «Ируксоветин».
Тех, кто может помочь, попросили писать или звонить по номеру
Фото Ольги Кондрахиной
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани ищут наследников пустующей квартиры
|
cледующая новость →В Окском заповеднике нашли более 200 бобровых хаток
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.