Сервисный центр Сервис Лидер предложил рязанцам скидку до 30 процентов на запчасти и работы для автомобилей любых марок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Сервис Лидер ремонтируют легковые и коммерческие автомобили, а также микроавтобусы любой марки. По словам сотрудников центра, слесарный ремонт — это важная и обязательная процедура для каждой машины.
Слесарный ремонт включает в себя работы, которые выполняют для выявления и устранения неисправностей автомобиля, а также поддержания его работоспособности. Любой автомобиль вне зависимости от марки, модели, года выпуска, пробега и технических характеристик требует технического обслуживания с определенной периодичностью, слесарного ремонта в том числе, подчеркнули специалисты.
«Специалисты сервисного центра готовы провести ремонт и замену сцепления, тормозной системы, свечей и фильтров и многих других важных деталей. В центре работают сертифицированные специалисты, профессионалы своего дела!» — заверили рязанцев.
Сервис Лидер является официальным сервисным центром
Сервисный центр находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5 Молл», работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Телефон для записи и консультации: +7 (4912) 502-550.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 473 ГК РФ).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия объявила розыск наследников умершего девять лет назад рязанца
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.