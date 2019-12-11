Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:02, 11 декабря 2019 204

Сервисный центр Сервис Лидер предложил рязанцам скидку до 30 процентов на запчасти и работы для автомобилей любых марок

Сервисный центр Сервис Лидер предложил рязанцам скидку до 30 процентов на запчасти и работы для автомобилей любых марок

Сервис Лидер предлагает рязанцам все виды слесарного ремонта: плановый, капитальный и текущий. Только до 31 января 2020 года в сервисном центре действуют скидки до 30% на запчасти и работы для автомобилей любых марок.

В Сервис Лидер ремонтируют легковые и коммерческие автомобили, а также микроавтобусы любой марки. По словам сотрудников центра, слесарный ремонт — это важная и обязательная процедура для каждой машины.

Слесарный ремонт включает в себя работы, которые выполняют для выявления и устранения неисправностей автомобиля, а также поддержания его работоспособности. Любой автомобиль вне зависимости от марки, модели, года выпуска, пробега и технических характеристик требует технического обслуживания с определенной периодичностью, слесарного ремонта в том числе, подчеркнули специалисты.

«Специалисты сервисного центра готовы провести ремонт и замену сцепления, тормозной системы, свечей и фильтров и многих других важных деталей. В центре работают сертифицированные специалисты, профессионалы своего дела!» — заверили рязанцев.

Сервис Лидер является официальным сервисным центром Ford — обслуживает гарантийные и постгарантийные автомобили.

Сервисный центр находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5 Молл», работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Телефон для записи и консультации: +7 (4912) 502-550.

Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 473 ГК РФ).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
18 часов назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 366
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 604
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 338
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 4 965
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 3 060
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Форум