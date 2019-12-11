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Рязанские активисты обсудили, как защитить школьников от «эпидемии снюса». Круглый стол, посвященный этой теме, прошел в среду, 11 декабря, в региональном штабе Общероссийского народного фронта.
В нем участвовали представители от минобразования, сферы здравоохранения, полиции и Роспотребнадзора.
Член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Шишков рассказал, что в федеральном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» есть пробел, которым пользуются производители снюса. В частности, в 19-й статье прописано, что «запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом)».
«Производители нашли лазейку и не стали использовать листья табака, а стали обрабатывать волокна различным жидким никотином. И, по их мнению, это не попадает под федеральный закон», — подчеркнул Шишков.
Модератор встречи добавил, что необходим комплекс мер — запретительных и профилактических — для защиты здоровья несовершеннолетних от вреда снюса.
Нарколог, психиатр Анатолий Воронков рассказал, чем опасен сосательный табак для школьников.
«Опасность заключается в количестве никотиновой кислоты. Одна пастилка, в среднем содержащаяся 60 миллиграммов никотина, приравнивается к смертельной дозе. Эта доза, по медицинским стандартам, составляет один миллиграмм на килограмм веса. Если ребенок в 40 или 60 килограммов веса употребляет одну пастилку, значит он получает дозу отравляющего вещества, которая опасна для его жизни и здоровья, — подчеркнул Воронков. — Сплошь и рядом есть случаи отравления, связанные с употреблением пастилок».
Рязанские активисты провели рейд и нашли несколько точек продаж снюса, расположенных на расстоянии менее ста метров от образовательных учреждений: на Московском шоссе, проезде Завражнова и улице Гагарина.
Александр Шишков подчеркнул, что это также является нарушением закона.
Со своей стороны представители Роспотребнадзора и полиции отметили, что могут провести проверку точек продаж только при наличии письменной жалобы и заявления от родителей школьников.
На встрече обсудили возможные ограничительные меры. Замначальника отдела предпринимательства и торговли администрации города, начальник сектора потребительского рынка Максим Ефимов отметил, что на уровне региона можно было бы ужесточить штрафы за продажу никотиносодержащего снюса. По его словам, такой опыт внедрили в республике Татарстан.
«Я бы предложил еще внести изменения в кодекс об административных правонарушениях, и добавить ответственность за продажу не только табачных изделий, но и никотиносодержащих препаратов», — заключил Ефимов.
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