Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:58, 11 декабря 2019 283
 0    0

Рязанские активисты обсудили, как защитить школьников от «эпидемии снюса» -1

Рязанские активисты обсудили, как защитить школьников от «эпидемии снюса»

Рязанские активисты обсудили, как защитить школьников от «эпидемии снюса». Круглый стол, посвященный этой теме, прошел в среду, 11 декабря, в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

В нем участвовали представители от минобразования, сферы здравоохранения, полиции и Роспотребнадзора.

Член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Шишков рассказал, что в федеральном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» есть пробел, которым пользуются производители снюса. В частности, в 19-й статье прописано, что «запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом)».

«Производители нашли лазейку и не стали использовать листья табака, а стали обрабатывать волокна различным жидким никотином. И, по их мнению, это не попадает под федеральный закон», — подчеркнул Шишков.

Модератор встречи добавил, что необходим комплекс мер — запретительных и профилактических — для защиты здоровья несовершеннолетних от вреда снюса.

Нарколог, психиатр Анатолий Воронков рассказал, чем опасен сосательный табак для школьников.

«Опасность заключается в количестве никотиновой кислоты. Одна пастилка, в среднем содержащаяся 60 миллиграммов никотина, приравнивается к смертельной дозе. Эта доза, по медицинским стандартам, составляет один миллиграмм на килограмм веса. Если ребенок в 40 или 60 килограммов веса употребляет одну пастилку, значит он получает дозу отравляющего вещества, которая опасна для его жизни и здоровья, — подчеркнул Воронков. — Сплошь и рядом есть случаи отравления, связанные с употреблением пастилок».

Рязанские активисты провели рейд и нашли несколько точек продаж снюса, расположенных на расстоянии менее ста метров от образовательных учреждений: на Московском шоссе, проезде Завражнова и улице Гагарина.

Александр Шишков подчеркнул, что это также является нарушением закона.

Со своей стороны представители Роспотребнадзора и полиции отметили, что могут провести проверку точек продаж только при наличии письменной жалобы и заявления от родителей школьников.

На встрече обсудили возможные ограничительные меры. Замначальника отдела предпринимательства и торговли администрации города, начальник сектора потребительского рынка Максим Ефимов отметил, что на уровне региона можно было бы ужесточить штрафы за продажу никотиносодержащего снюса. По его словам, такой опыт внедрили в республике Татарстан.

«Я бы предложил еще внести изменения в кодекс об административных правонарушениях, и добавить ответственность за продажу не только табачных изделий, но и никотиносодержащих препаратов», — заключил Ефимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 438
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 649
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 382
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 5 167
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 12
19:43, 30 ноября 2019 3 119
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Форум