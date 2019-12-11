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14:22, 11 декабря 2019 258
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Рязанская полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже «синтетики»

Рязанская полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже «синтетики»

Рязанская полиция задержала организатора интернет-магазина по продаже «синтетики», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что к распространению запрещенных веществ причастен 22-летний владимирец. Он проживал в Рязани на съемной квартире.

Оперативники задержали молодого человека в Октябрьском городке. Также стражи порядка нашли «закладки», которые злоумышленник спрятал в лесопосадке.

Кроме того, в квартире на улице Кальная изъяли еще несколько свертков с наркотиками. Также «синтетику» нашли в гараже на улице Стройкова. Всего полицейские конфисковали 1 килограмм и 20 граммов синтетических наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.


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