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Фото: Pixabay.com
Рязанец опубликовал в сети интимные фото знакомой. Об этом
По данным следствия, в сентябре 43-летний мужчина поссорился с подругой и разместил в интернете ее снимки «интимного содержания».
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Максимальное наказание, которое ему грозит, — два года тюрьмы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.